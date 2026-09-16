Italia, anticipazioni sui convocati di Mancini: previste tre novità assolute

vedi letture

Mancini prepara le convocazioni dell’Italia: diversi giovani pronti per gli impegni di Nations League.

L’Italia si avvicina all’esordio in Nations League, che segnerà i primi impegni ufficiali di Roberto Mancini dopo il ritorno sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico si prepara a comunicare la lista dei convocati e, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, l’obiettivo è costruire un gruppo capace di unire esperienza e giovani talenti. Proprio per questo sono attese diverse novità nelle scelte del CT. Tra i giocatori destinati a entrare nel gruppo azzurro ci sono Ali Zoma e Issa Doumbia. Con loro dovrebbe esserci anche Alessandro Romano, che nei giorni scorsi ha scelto di rappresentare l’Italia dopo aver indossato la maglia della Svizzera nelle selezioni giovanili.

Kayode verso la convocazione: dubbio Palestra

Le valutazioni riguardano anche Michael Kayode, che va verso la convocazione con la Nazionale maggiore. La decisione potrebbe essere legata anche alle condizioni di Marco Palestra, alle prese con un problema fisico che lo tiene fermo dalla fine di agosto e che potrebbe portare alla sua esclusione dalla lista. Tra i giocatori attesi in Nazionale figura inoltre Samuele Inacio Pia, già all’esordio con la selezione maggiore nell’amichevole contro il Lussemburgo dello scorso giugno. Verso la convocazione anche Diego Coppola, mentre Mancini e il suo staff stanno effettuando ulteriori valutazioni su Daniele Ghilardi in vista delle scelte definitive.