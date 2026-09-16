Condò sul quarto posto Champions: "Mischia che comprende anche il Napoli"

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Paolo Condò prova a prevedere quello che accadrà quest'anno in Serie A. E lo fa col suo editoriale: "La verità di metà settembre - smentibile più avanti, ma non sarà facile che nemmeno quest'anno la Juve e il Milan lotteranno per lo scudetto. Non c'è soltanto l'Inter, che pure in Italia viaggia così leggera da poter concedere due gol di vantaggio agli avversari (e che avversari, pure il Napoli secondo a maggio) e vincere comunque: contro l'Udinese è stata la quinta rimonta da 0-2 di Chivu.

Ci sono anche Roma e Como, progetti realizzati l'anno scorso e migliorati in continuità e coerenza quest'anno. E dunque a oggi il posto residuo per cui certamente battersi, in una mischia che comprenderà anche il Napoli e magari un outsider come Lazio o Atalanta, è troppo poco per affidargli in esclusiva il proprio futuro", si legge sul Corriere della Sera.