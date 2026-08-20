Italiano, che inizio al Besiktas: 6 su 6 tra Europa League e campionato e 0 gol subiti

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Vincenzo Italiano ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina del Besiktas: sei vittorie nelle prime sei gare ufficiali

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas. L'ex tecnico del Bologna, accostato anche al Napoli dopo l'addio di Antonio Conte prima della scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, ha conquistato il bottino pieno nelle prime sei gare ufficiali alla guida del club turco, tra Europa League e campionato. Un percorso fin qui perfetto, con sei vittorie su sei, nove gol realizzati e soprattutto zero reti subite.

Italiano, percorso netto tra Europa League e Super Lig

Il Besiktas ha superato il secondo turno di qualificazione di Europa League battendo il Midtjylland per 1-0 all'andata e 2-0 al ritorno. Nel terzo turno preliminare è arrivato un altro successo di misura contro l'Hradec Králové nella doppia sfida. In campionato, invece, Italiano ha inaugurato la sua esperienza con una vittoria per 1-0 contro l'Eyüpspor, mentre nei preliminari di Europa League il Besiktas ha superato anche il Kauno Žalgiris con il punteggio di 3-0. Un avvio dunque impeccabile per l'allenatore.