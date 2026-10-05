L'Italia conferma la crescita, battuta 3-1 la Turchia: Mancini al 2° posto

L’Italia batte 3-1 la Turchia, centra la terza prova positiva consecutiva e sale al secondo posto nel girone di Nations League

L'Italia conferma di essere in crescita: al terribile ko al primo turno con il Belgio, sono seguite due prove convincenti ed oggi la terza. Vittoria con la Turchia all'andata e pure oggi al ritorno (in mezzo il pari con la Francia): la Nazionale di Roberto Mancini merita il successo per 3-1, esce infatti tra gli applausi del pubblico, e sale al secondo posto del girone di Nations League.

Italia-Turchia 3-1: il racconto della partita

Gli azzurri stappano il match al 26' del primo tempo con un bel gol di Gianluca Scamacca, che con un tiro di controbalzo da dentro l'area infila la palla sotto la traversa. La Turchia però cresce e all'ora di gioco Simsir trova il pari, ma passano solo tre minuti e al 64' Riccardo Calafiori firma il nuovo vantaggio, svettando di testa sul calcio di punizione di Barella; nel finale c'è spazio anche per il tris di Pio Esposito che devia in rete il tiro-cross di Romano. Dura 55 minuti la partita di Giovanni Di Lorenzo, sostituito da Kayode, mentre suona un piccolo allarme per Antonio Vergara: il talento del Napoli dopo 84' di buon livello accusa un problema al polpaccio che lo costringe al cambio.

Nations League Lega A, Gruppo 1: il girone dell'Italia

1 - Francia 10 punti in 4 partite giocate, 7 gol fatti e 2 subiti

2 - Italia 7 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 5 subiti

3 - Belgio 6 punti in 4 partite giocate, 6 gol fatti e 5 subiti

4 - Turchia 0 punti in 4 partite giocate, 2 gol fatti e 11 subiti