Il Belgio si illude, poi crolla nel finale e la Francia dilaga: finisce 4-1

Il Belgio crolla 4-1 contro la Francia dopo il vantaggio iniziale: l’Italia sale al secondo posto nel girone, davanti ai belgi

Il Belgio illude, poi crolla nel finale contro la Francia: a Parigi finisce 4-1 per i Bleus. La squadra di Van Bommel passa in vantaggio nel primo tempo con Lukebakio, ma nella ripresa gli uomini di Zidane cambiano marcia ribaltando tutto: a segno Doué, Cherki e la doppietta di Olise, tutte le reti arrivate negli ultimi 13 minuti più recupero. Un esito importante anche per l’Italia, che grazie alla vittoria per 3-1 sulla Turchia sale al secondo posto del girone con 7 punti, alle spalle della Francia a quota 10 e davanti proprio al Belgio, fermo a 6.

Nations League Lega A, Gruppo 1: il girone dell'Italia

1 - Francia 10 punti in 4 partite giocate, 7 gol fatti e 2 subiti

2 - Italia 7 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 5 subiti

3 - Belgio 6 punti in 4 partite giocate, 6 gol fatti e 5 subiti

4 - Turchia 0 punti in 4 partite giocate, 2 gol fatti e 11 subiti