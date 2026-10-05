Il Belgio si illude, poi crolla nel finale e la Francia dilaga: finisce 4-1
Il Belgio illude, poi crolla nel finale contro la Francia: a Parigi finisce 4-1 per i Bleus. La squadra di Van Bommel passa in vantaggio nel primo tempo con Lukebakio, ma nella ripresa gli uomini di Zidane cambiano marcia ribaltando tutto: a segno Doué, Cherki e la doppietta di Olise, tutte le reti arrivate negli ultimi 13 minuti più recupero. Un esito importante anche per l’Italia, che grazie alla vittoria per 3-1 sulla Turchia sale al secondo posto del girone con 7 punti, alle spalle della Francia a quota 10 e davanti proprio al Belgio, fermo a 6.
Nations League Lega A, Gruppo 1: il girone dell'Italia
1 - Francia 10 punti in 4 partite giocate, 7 gol fatti e 2 subiti
2 - Italia 7 punti in 4 partite giocate, 8 gol fatti e 5 subiti
3 - Belgio 6 punti in 4 partite giocate, 6 gol fatti e 5 subiti
4 - Turchia 0 punti in 4 partite giocate, 2 gol fatti e 11 subiti
Serie A Enilive 2026-2027
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