Italia U21 qualificata all'Europeo! I ragazzi di Baldini travolgono 6-2 la Polonia

L’Italia Under 21 travolge 6-2 la Polonia e conquista l’Europeo: primo posto nel girone per gli azzurrini di Silvio Baldini

L’Italia Under 21 travolge la Polonia con un netto 6-2 e conquista la qualificazione all’Europeo. Gli azzurrini guidati dal ct Silvio Baldini prendono subito il controllo della gara e chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Koleosho e Ndour. Nella ripresa quest’ultimo firma la doppietta personale, poi la squadra dilaga con i gol di Lipani, Fini e Cherubini. Un successo pesante, arrivato nello scontro diretto contro la principale rivale del girone, che consente all’Italia di chiudere al primo posto grazie alla migliore differenza reti.

Europeo Under 21, la classifica finale del Gruppo E

1 - Italia 27 punti in 10 partite giocate, 32 gol fatti e 7 subiti

2 - Polonia 27 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 8 subiti

3 - Svezia 13 punti in 10 partite giocate, 12 gol fatti e 22 subiti

4 - Montenegro 12 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 16 subiti

5 - Macedonia del Nord 7 punti in 10 partite giocate, 8 gol fatti e 20 subiti

6 - Armenia 1 punto in 10 partite giocate, 5 gol fatti e 25 subiti