Ufficiale Nations League, sette partite stasera: ecco tutte le formazioni ufficiali

Nations League, le formazioni ufficiali di Italia-Turchia, Francia-Belgio, Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria

Serata di Nations League con sette partite in programma alle ore 20.45. In Lega A spazio a Italia-Turchia e Francia-Belgio: negli azzurri partono dal primo minuto i giocatori del Napoli Di Lorenzo e Vergara, mentre nel Belgio è assente per squalifica De Bruyne e torna titolare Romelu Lukaku. In Lega B si giocano Bosnia-Erzegovina-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria; in Lega C, invece, Montenegro-Armenia. Di seguito tutte le formazioni ufficiali.

Lega A

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek, Ozcan, Elmali; Kahveci, Simsir.

FRANCIA (4-3-3): Restes; Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf; Akliouche, Koné, Camavinga; Dembélé, Lepaul, Barcola.

BELGIO (4-3-3): Vandevoordt; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Lavia, Vanaken, Raskin; Lukebakio, Lukaku, Moreira.

Lega B

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Zlomislic; Katic, Smajlovic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Basic, Gigovic, Mahmic; Demirovic, Tabakovic.

POLONIA (4-2-3-1): Bulka; Frankowski, Kiwior, Bednarek, Cash; Nowak, Zielinski; Zalewski, Szymanski, Swiderski; Zukowski.

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): P. Charles; Atcheson, McConville, Brown, Hume; S. Charles, Galbraith, Devenny; Kelly, Donley, Price.

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Lochoshvili, Dvali, Sazonov; Mamuchashvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kakabadze; Kvaratskhelia, Zivzivadze, Davitashvili.

ROMANIA (4-2-3-1): Hindrich; Ratiu, Coubiș, Ilie, Bancu; Marin, Dragomir; Stanciu, Man, Olaru; Tanase.

SVEZIA (4-4-2): Johansson; Gudmundsson, Lindelöf, Smith, Beijmo; Nanasi, Bergvall, Karlström, Bernhardsson; Gyökeres, Zeneli.

UCRAINA: Trubin; Krasnopir, Krupskyi, Mykhavko, Nazaryna, Ocheretko, Ponomarenko, Sarapiy, Tsygankov, Veleten, Zabarnyi.

UNGHERIA: B. Tóth; Csinger, D. Lukács, Z. Nagy, Orbán, Osváth, Schäfer, Szoboszlai, A. Tóth, M. Tóth, Vitalis.

Lega C

MONTENEGRO (4-3-3): Popovic; Roganovic, Djuric, Savic, Gasevic; Adzic, Bulatovic, Jankovic; Djukanovic, Krstovic, Osmajic.

ARMENIA (4-3-3): Beglaryan; Tiknizyan, Harutyunyan, Simonyan, Piloyan; Manvelyan, Iwu, Hovhannisyan; Hovhannisyan, Miranyan, Serobyan.