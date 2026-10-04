Tuttonapoli Calendario da incubo dopo la sosta: nove partite in 29 giorni per Allegri

Dal 10 ottobre all'8 novembre gli azzurri affronteranno un vero e proprio tour de force tra campionato, Champions League e coppe europee.

A breve verrà archiviata la sosta per le nazionali, per il Napoli di Massimiliano Allegri si aprirà poi un calendario che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio ciclo terribile. Sabato prossimo gli azzurri ospiteranno il Frosinone allo stadio Maradona per la ripresa del campionato, e sarà la prima di nove partite di seguito in appena 29 giorni, praticamente una ogni tre giorni.

Napoli, dal Frosinone al Bodo/Glimt: il programma delle prime quattro gare

Il tour de force si apre sabato 10 ottobre con Napoli-Frosinone al Maradona. Si prosegue mercoledì 13 ottobre con la trasferta di Champions League in casa del Villarreal, prima del ritorno in campionato sabato 17 ottobre sul campo del Venezia. Il ciclo entra poi nel vivo martedì 20 ottobre, quando il Maradona ospiterà il Bodo/Glimt per la seconda gara del girone di Champions League.

Napoli, poi Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio: il rush finale di ottobre e novembre

Il programma prosegue sabato 24 ottobre con la sfida casalinga contro la Roma, seguita dalla trasferta di Monza in programma mercoledì 28 ottobre. Il mese di novembre si apre subito con un big match: domenica 1° novembre il Napoli farà visita alla Juventus, prima di volare in Portogallo per affrontare il Porto in Champions League mercoledì 4 novembre. Il ciclo si chiuderà sabato 8 novembre, con la sfida casalinga contro la Lazio. Un calendario fittissimo che metterà a dura prova la rosa a disposizione di Allegri, chiamato a gestire energie e rotazioni tra campionato ed Europa in uno dei passaggi più delicati della stagione azzurra.