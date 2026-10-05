Nations League: solo pari per Kvara, la Bosnia supera la Polonia. Tutti i risultati
Si chiude un’altra giornata di Nations League, con risultati importanti soprattutto nel Gruppo 1 della Lega A. L’Italia supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto con 7 punti, mentre la Francia consolida il primato travolgendo 4-1 il Belgio dopo essere andata inizialmente sotto. In Lega B vittoria di misura della Bosnia-Erzegovina sulla Polonia (1-0), mentre la Georgia di Kvaratskhelia non va oltre lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord. Successi esterni invece per la Svezia, che batte 1-0 la Romania, e per l’Ungheria, vittoriosa 2-1 in Ucraina. In Lega C, infine, Cipro supera 2-1 la Lettonia, mentre Montenegro-Armenia si chiude senza reti
Nations League, i risultati di lunedì 5 ottobre
Francia-Belgio 4-1
Italia-Turchia 3-1
Bosnia-Erzegovina-Polonia 1-0
Irlanda del Nord-Georgia 0-0
Romania-Svezia 0-1
Ucraina-Ungheria 1-2
Cipro-Lettonia 2-1
Montenegro-Armenia 0-0
Serie A Enilive 2026-2027
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