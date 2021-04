Juve-Napoli 2-2 nei 180': che succede in caso di arrivo a pari punti? Cosa dice il regolamento

Inutile ai fini del risultato finale, ma potenzialmente molto importante in caso di arrivo a pari punti delle due squadre a fine campionato. Il gol dal dischetto di Lorenzo Insigne che ha fissato Juventus-Napoli sul punteggio di 2-1 rende la classifica avulsa tra le due squadre in caso di arrivo a pari punti a fine stagione in perfetta parità. Non vale infatti la regola del gol in trasferta, ma vista la vittoria del Napoli per 1-0 nel match d'andata il bilancio complessivo è di 2-2. In caso di arrivo a pari punti conterà, quindi, la differenza reti generale.