Juve Stabia, il tecnico Pagliuca vince la Panchina d'Oro: decisiva la storica promozione in B

Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia, è stato premiato oggi con la Panchina d'Oro di Serie C grazie a 26 voti a favore. Decisivo il ruolo dell'allenatore nella storica promozione in Serie B raggiunta dalle Vespe nella scorsa stagione: ora arriva anche un riconoscimento a coronamento del percorso. Il premio per la Serie A è andato a Simone Inzaghi mentre quello di Serie B a Fabio Pecchia.

La nota del club: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica con gioia ed entusiasmo la vittoria della panchina d’oro Serie C 2023/24 per mister Guido Pagliuca che riceve 26 voti dai suoi colleghi e vince il premio dopo la straordinaria cavalcata trionfale che ha visto la Juve Stabia vincere il campionato di serie C girone C 2023/24. Per la nostra società è la seconda volta nella storia che un allenatore ottiene questo premio, dopo la vittoria di Fabio Caserta nell’anno 2020 riferito alla stagione sportiva 2019-2020".