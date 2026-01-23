Juventus, allenamento in vista del Napoli: personalizzato per un titolarissimo

di Pierpaolo Matrone

La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per proseguire nella preparazione della super sfida contro il Napoli, gara in programma domenica sera alle 18 all'Allianz Stadium. La seduta odierna - si legge su TuttoMercatoWeb.com - ha visto Weston McKennie svolgere una seduta personalizzata di recupero.

Ma le sue condizioni non destano preoccupazione nello staff di Luciano Spalletti, col centrocampista statunitense che sarà regolarmente in campo nel match contro il Napoli. II tecnico bianconero Luciano Spalletti prenderà la parola in conferenza stampa nella giornata di domani alle ore 16, quando farà anche il punto sulle condizioni dei singoli.