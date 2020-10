Juventus, le ultime di formazione verso il Napoli: prima dal 1' per Arhur, Dybala e Morata in panca

Domenica sera la Juventus tornerà in campo e ospiterà il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset Andrea Pirlo opterà per una difesa a tre con Danilo, Bonucci e Chiellini mentre a centrocampo senza Rabiot squalificato, dovrebbero giocare Arthur e Bentancur con Ramsey alle spalle di Kulusevski e Ronaldo e con Morata e Dybala in panchina.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo