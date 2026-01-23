Juventus-Napoli, dal risultato più gettonato al nuovo trend delle ultime gare: i precedenti

Il grande giorno sta per arrivare, quello della sfida storicamente più sentita in casa Napoli: domenica c'è il big match con la Juventus. Dopo il successo dell'andata, gli azzurri sono chiamati ad affrontare i bianconeri di Spalletti allo Stadium. Ma quali sono i precedenti?

Il Napoli ha vinto tre degli ultimi quattro incontri, curiosamente tutti con il punteggio di 2-1. L’1-1 è invece il risultato che si è verificato il maggior numero di volte: è stato infatti il finale di ben 22 incontri e il più recente risale al gennaio 2022, con le reti di Mertens da un lato e Chiesa dall’altro.