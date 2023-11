Kim, clamorosa disavventura a Monaco: un ladro si introduce in casa e gli ruba il cuociriso

Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli ceduto al Bayern Monaco durante l'ultima sessione di mercato, è stato protagonista di un'incredibile disavventura

Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli ceduto al Bayern Monaco durante l'ultima sessione di mercato, è stato protagonista di un'incredibile disavventura durante il trasloco. Come si riporta Sport Bild infatti, mentre il coreano stava sistemando alcuni scatoloni, qualcuno si è introdotto all'interno della sua abitazione.

La refurtiva? Un cuociriso, piccolo utensile da cucina per preparare riso e risotti. Un oggetto a cui l'ex Napoli era molto legato, in quanto si trattava di un regalo. Il suo procuratore ha acquistato un nuovo cuociriso in Corea del Sud per il suo assistito.