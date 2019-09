Kiss Kiss - Spogliatoi visionati da Davide Ancelotti e da Edo De Laurentiis

Polemica San Paolo che tiene banco sui media in queste ore. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha voluto aggiungere un ulteriore elemento per l’analisi della questione: “Ancelotti non è andato allo stadio personalmente, ma per valutare se dei lavori sono stati portati avanti in maniera corretta non serve andarci di persona. Gli spogliatoi sono stati visionato dal figlio Davide e da Edo De Laurentiis, quindi mi sembra pretestuoso attaccare il tecnico su questa cosa perché bisognerebbe valutare la questione nella sostanza”.