Konami (sponsor del Napoli) dice addio a PES:: il nuovo gioco di calcio sarà free to play

Addio PES. Il tanto amato simulatore calcistico per console e PC cambia nome e diventa eFootball™. Ma le novità non finiscono certo qui perché oggi Komani, casa produttrice del noto videgioco, ha annunciato che eFootball™ sarà Free to play, ovvero non servirà nessun esborso economico per giocare. Di seguito il comunicato ufficiale di Konami e il trailer di lancio del nuovo gioco.

"Tutto è iniziato con l'ambizioso obiettivo di istituire un punto di riferimento per il calcio videoludico.

Eravamo determinati a ricreare l'esperienza calcistica definitiva, dall'erba sul campo ai movimenti dei giocatori, passando per il pubblico dello stadio.

Per raggiungere questo scopo rivoluzionario, abbiamo progettato un motore di gioco nuovo, con un sistema di animazioni rivisto e comandi migliorati.

Il risultato finale ci ha colpito ancora più di quanto pensassimo.

Abbiamo superato i limiti di PES e siamo entrati in una nuova dimensione di calcio virtuale.

Per simboleggiare l'inizio di una nuova era, abbiamo lasciato alle spalle il nostro adorato brand PES e l'abbiamo rinominato "eFootball™"!

Ci auguriamo che possiate apprezzare la nuova esperienza calcistica che solo eFootball™ è in grado di offrire".

Free to play e cross-platform

Per permettere a tutti gli appassionati di lanciarsi in entusiasmanti testa a testa, eFootball™ adotta il modello free to play su più dispositivi! Inoltre, nel futuro prossimo diverrà interamente cross-platform, così tutti potranno divertirsi insieme indipendentemente dal dispositivo in loro possesso. eFootball™ porterà gli eSport al livello successivo, diventando l'esperienza calcistica per eccellenza!

Preparatevi alla nuova generazione

Grafica eccezionale e immersione totale sulle console di nuova generazione, come PlayStation®5 e Xbox Series X|S!

Dispositivi supportati:

PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 (PC), Steam (PC), iOS, Android