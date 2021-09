Kosovo, pareggio in extremis con la Grecia: Rrahmani in campo tutta la gara

La Spagna balza momentaneamente in vetta al gruppo B di qualificazione al Mondiale in Qatar: tutto facile per gli uomini di Luis Enrique, che piegano a Bajadoz un'innocua Georgia con le reti di Gayà, Soler, Ferran Torres e Sarabia. Occasione fallita per la Grecia nell'altra gara del girone: gli uomini di van't Schip, in vantaggio nel recupero del primo tempo con Douvikas, si sono fatti raggiungere in pieno extra-time dal laziale Muriqi.

La classifica aggiornata del gruppo B

Spagna 10 (5 partite disputate)

Svezia 9 (3)

Kosovo 4 (4)

Grecia 3 (3)

Georgia 1 (5)