Koulibaly salterà Brescia e Barcellona: oggi solo lavoro in palestra

Kalidou Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Continua il periodo no del difensore senegalese che sarà costretto a saltare anche le prossime due sfide contro Brescia e Barcellona. In questa stagione l'ex Genk ha giocato appena 21 partite saltandone diverse. Ma quando è sceso in campo non sempre ha dato il suo contributo, anzi spesso ha avuto difficoltà e lo testimoniano anche le statistiche. Ora il Napoli spera di recuperarlo presto.