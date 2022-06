Kvaratskhelia non gioca più: il georgiano preservato per il ritiro di Dimaro

Khvicha Kvaratskhelia salta la seconda gara consecutiva nel campionato georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia salta la seconda gara consecutiva nel campionato georgiano. Il prossimo acquisto del Napoli non è stato convocato per la gara vinta 4-0 dalla Dinamo Batumi contro la Torpedo Kutaisi. Il talento georgiano è stato preservato prima dell'ufficializazione da parte del Napoli che avverrà al termine del campionato della Dinamo, che si concluderà il 29 giugno (mancano le ultime due gare). Kvaratskhelia, dopo gli impegni in Nations League con la Georgia, è stato risparmiato per consentire all'esterno di riposare ed essere pronto per il ritiro del Napoli a Dimaro.