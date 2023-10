Kvaratskhelia, più di 11 dribbling tentati a partita: nessuno come lui in Serie A

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore con più dribbling tentati in Serie A, ben 87.

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore con più dribbling tentati in Serie A, ben 87. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Wyscout, il georgiano tenta in media il dribbling più di 11 volte a partita. In campionato ha giocato nove partite, segnando tre gol e quattro assist. Alle sue spalle, nella classifica dei dribbling totali ci sono Soulé con 73, Luvumbo con 72 e Leao fermo a 69 al quarto posto.