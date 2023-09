"L'abbraccio ricorda quello di Salisburgo con Ancelotti", ma 10 giorni dopo ci fu ammutinamento ed esonero

Molti hanno confrontato l'abbraccio tra Di Lorenzo e i calciatori dopo il gol al Braga a quello nella notte di Salisburgo del 24 ottobre 2019

Molti hanno confrontato l'abbraccio tra Di Lorenzo e i calciatori dopo il gol al Braga a quello nella notte di Salisburgo del 24 ottobre 2019. La squadra sembrò unito e coinvolse allora anche Ancelotti (Garcia invece ieri non era nella folla) ma in realtà il gesto anche se forte non ha portato a conseguenze positive: una decina di giorni dopo, infatti, ci fu l'ammutinamento e poi l'esonero di Ancelotti. Questo per dire che il gesto rimane molto bello e dal forte impatto significativo, ma ha bisogno ora di ulteriori conferme. Non come nel 2019...