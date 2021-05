L'AIA punisce Fabbri? Dopo Napoli-Cagliari l'arbitro resta fermo per un turno

Michael Fabbri, arbitro di Napoli-Cagliari, ha fatto discutere per la decisione di fischiare il fallo di Osimhen su Godin in occasione della seconda rete annullata agli azzurri. Una scelta molto criticata dalla stampa e che potrebbe aver indotto l'AIA a punire il fischietto di Ravenna. Nelle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, infatti, Fabbri non compare. Fermato per un turno, vedremo se sarà designato per la trentaseiesima giornata. Paolo Silvio Mazzoleni, VAR di quel Napoli-Cagliari, è stato invece scelto come VAR di Benevento-Cagliari.