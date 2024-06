L’annuncio di De Laurentiis per un altro cambio di filosofia

Dodici giorni alla partenza per il ritiro di Dimaro e c'è tanto da fare in casa Napoli. Il club partenopeo è al lavoro per accontentare Antonio Conte sul mercato, a partire dalla confermare di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia, senza trascurare le operazioni Buongiorno ed Hermoso che restano in piedi e la pista Lukaku pronta ad entrare nel vivo dopo gli Europei e soprattutto quando si inizierà a muovere qualcosa per Osimhen. Per quanto riguarda le due permanenze, ieri ai tifosi non è sfuggito il like social di Giovanni Di Lorenzo al post della conferenza stampa di Antonio Conte in cui parla proprio di lui mentre per Kvaratskhelia il viaggio di ADL, Manna e Chiavelli in Germania è servito a riavvicinare le parti ed accorciare anche la distanza dalle cifre del Psg perché il Napoli - che ha chiarito che non si muoverà essendo incedibile - con i bonus è andato anche oltre il muro dei 5mln di euro. L'obiettivo è una permanenza serena, ma l'entourage potrebbe chiedere l'inserimento di una clausola rescissoria.

L'annuncio di De Laurentiis

Intanto a Telese Terme, a margine dell'inaugurazione del nuovo stadio, il presidente del Napoli ai microfoni dei cronisti presenti ha annunciato un piano di sviluppo del settore giovanile su cui sicuramente il club non ha puntato pienamente nella sua gestione. Un cambio di filosofia radicale che coincide con l'arrivo del neo-ds Manna, il ritorno di due ex responsabili e nuovi dirigenti in arrivo: "Avremo grande attenzione sul vivaio. Proprio oggi con Santoro (l'ex team manager, ndr), che d'ora in poi si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all'estero perché è anche lì che dobbiamo andare a trovare gli adolescenti che hanno grandi capacità. Lo faremo attraverso questo gruppo di persone che stiamo per assumere e che faranno questo lavoro in più di quanto già non si faccia con le giovanili di cui Grava è un bravissimo cultore". Non solo un mercato diverso per Conte, incentrato su quasi tutti giocatori già pronti e con ingaggi di un certo livello, ma nei piani ci sono investimenti maggiori anche in prospettive nel settore giovanile.