Prima pagina L'apertura de Il Roma: "C'è anche Giovane per battere la Juve"

"C'è anche Giovane per battere la Juve". E' questo il titolo che Il Roma dedica in prima pagina al Napoli. L'apertura è per gli azzurri e si legge ancora: tanti gli assenti, ma il brasiliano andrà in panchina. Milinkovic e Spinazzola non sono al meglio.