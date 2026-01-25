Juventus e Napoli regine in casa: resiste la loro l'imbattibilità interna

vedi letture

Juventus e Napoli detengono lo stesso primato in Serie A: sono infatti le uniche a non aver ancora conosciuto la sconfitta davanti al proprio pubblico in questo campionato. I bianconeri arrivano alla sfida forti di una serie di 14 partite casalinghe senza ko, con un bilancio di 10 vittorie e 4 pareggi.

Per i bianconeri un percorso solido allo Stadium che trova però un termine di paragone proprio nell’avversaria di turno. Il Napoli guida infatti la speciale classifica delle strisce interne attive in Serie A, con 21 gare consecutive disputate in casa senza perdere, ultima sconfitta la Maradona contro la Lazio il 8 dicembre 2024. Un dato che al momento rappresenta il primato del torneo e supera quello della formazione torinese. E' quanto emerge dalle statistiche di Opta.