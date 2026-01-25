Prima pagina Spalletti-Conte e Gasp-Allegri, Corriere dello Sport: "Spareggione!"

"Spareggione": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Domenica Champions: super incroci tra le squadre che puntano al posto nobile in Europa (e non solo). Spalletti-Conte e Gasp-Allegri: alle 18.00 Juve-Napoli (Spalletti con David centravanti, Antonio con nove assenti) e alle 20.45 Roma-Milan (prima all'Olimpico per Malen, Max recupera Saelemaekers).

Si parla anche delle sfide di Serie A andate in scena ieri, come nel titolo proposto in taglio basso: "Povero Sarri: la Lazio delude". Solo 0-0 a Lecce per la squadra biancoceleste.