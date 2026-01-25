Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Juventus-Napoli
In questa domenica 25 gennaio prosegue la 22ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena la sfida in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Di seguito la programmazione completa in tv.
11.00 Juventus-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Atalanta-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Sassuolo-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Arezzo-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Team Altamura-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Milan-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Genoa-Roma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Cremonese-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Schalke 04-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
14.00 Atletico Madrid-Maiorca (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Sorrento-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Ascoli-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Casertana-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Giana Erminio-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Montespaccato-Trastevere (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Atalanta-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Genoa-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Sudtirol-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Crystal Palace-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Newcastle-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Brentford-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
15.00 Monza-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Hajduk-Istra (Campionato croato) - COMO TV
15.00 Como-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
15.00 Sassuolo-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Borussia Monchengladbach-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Hearts-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Barcellona-Oviedo (Liga) - DAZN
16.45 Feyenoord-Heracles (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Catanzaro-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arsenal-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Livorno-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pineto-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Gubbio-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Alcione-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Pergolettese-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Friburgo-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.45 Osijek-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Juventus-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN
18.30 Al Riyadh-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
19.00 Benfica-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Audace Cerignola-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Roma-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lille-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Alaves-Betis (Liga) - DAZN
22.30 Boca Juniors-Deportivo Riestra (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
