Prima pagina

Il Mattino verso Juventus-Napoli: "Fatelo ancora"

Il Mattino verso Juventus-Napoli: "Fatelo ancora"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Come ogni giorno, Il Mattino dedica uno spazio considerevole alle vicende del Napoli. La giornata di oggi non ha fatto eccezione, con il quotidiano che ha proposto il seguente titolo in prima pagina: "Fatelo ancora". Alle 18.00 il big match contro la Juventus: Conte con gli uomini contati: si ferma anche Milinkovic-Savic, ma almeno c'è il nuovo acquisto Giovane.

L'attaccante si trasferisce dall'Hellas Verona a titolo definitivo. Ufficializzato nelle scorse ore anche un movimento in uscita, con Lucca che è stato ceduto al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto.