Il Mattino verso Juventus-Napoli: "Fatelo ancora"
Come ogni giorno, Il Mattino dedica uno spazio considerevole alle vicende del Napoli. La giornata di oggi non ha fatto eccezione, con il quotidiano che ha proposto il seguente titolo in prima pagina: "Fatelo ancora". Alle 18.00 il big match contro la Juventus: Conte con gli uomini contati: si ferma anche Milinkovic-Savic, ma almeno c'è il nuovo acquisto Giovane.
L'attaccante si trasferisce dall'Hellas Verona a titolo definitivo. Ufficializzato nelle scorse ore anche un movimento in uscita, con Lucca che è stato ceduto al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto.
Milinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
Sindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Copenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Conte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
