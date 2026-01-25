Scontri tra tifosi Lazio e Napoli in autostrada: colluttazione in carreggiata

vedi letture

Mattinata movimentata lungo l’autostrada A1. La Polizia di Stato è intervenuta nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Nord, dopo la segnalazione di un gruppo di persone incappucciate e armate di bastoni che si stavano fronteggiando. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, i soggetti coinvolti si erano già dileguati. Restano da chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. Le indagini sono in corso. A scriverlo è l'edizione online de Il Mattino:

"Dalle prime indagini, risulterebbe trattarsi di un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e di uno di sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l’incontro serale di campionato con la Juventus, che si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale".