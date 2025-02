Prima pagina L'apertura de Il Roma: "Con l'Udinese per tornare a correre"

"Napoli, con l'Udinese per tornare a correre". E' questo il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna de Il Roma, in vista del match di stasera contro l'Udinese. Una vittoria "per staccare l'Inter", si legge sul quotidiano. E sul discorso strutture aggiunge: "Speriamo che Antonio venga accontentato".