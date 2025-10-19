Prima pagina
L'apertura de Il Roma è dedicata al ko del Napoli: "Puniti da Simeone"
"Puniti da Simeone". E' questo il titolo scelto da Il Roma all'indomani della seconda sconfitta in campionato del Napoli di Antonio Conte, la terza stagionale. Il Cholito, grande ex della partita, punisce i suoi ex compagni e diventa il match-winner con un gran bel gol. Per gli azzurri non mancano le preoccupazioni, ma la chance per rifarsi arriva già dopodomani in Champions League col PSV.
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
