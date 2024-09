L'Arabia Saudita tenta Ancelotti? Proposta cifra monstre per il 2026

Quest'estate, in un'intervista rilasciata al podcast 'The Obi One', chiacchierando col suo ex calciatore John Obi Mikel, Carlo Ancelotti aveva fatto sapere che il suo desiderio è quello di chiudere la sua carriera con i club quando sarà conclusa la sua avventura al Real Madrid. E cioè, probabilmente, nel 2026, visto e considerato che l'allenatore italiano ha un contratto valevole per altri due anni.

Tuttavia c'è già chi prova a fargli cambiare idea. Stando a quanto riferito da Radio Marca, l'Arabia Saudita ha bussato alla porta dell'ex Milan e Napoli per provare a convincerlo a sbarcare in Saudi Pro League. Con quali argomenti? Quelli economici, naturalmente, come i club sauditi hanno fatto con tante altre stelle portate nell'ultimo anno e mezzo nel proprio campionato.

Sul tavolo ci sarebbe un'offerta da 50 milioni di euro a stagione e arriverebbe direttamente dal PIF. Dunque nessuna squadra nello specifico, ma una delle big d'Arabia potrebbe accoglierlo. La proposta è per il 2026, quando il suo contratto sarà scaduto. Per ora da Ancelotti non è arrivata nessuna risposta.