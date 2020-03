L'equivoco della Coppa Italia: ipotesi agosto, ma la vincente accede in Europa League

Coppa Italia nel caos. Il rinvio delle semifinali ha sconvolto i piani della Lega. Difficile prevedere le date del recupero. Tra le ipotesi di questa mattina, anche quella sorprendente di giocarle ad agosto. Ma un dubbio è naturale: come si può stabilire l'elenco delle squadre impegnate alle prossime coppe europee senza l'esito definitivo del trofeo in corso? La vincente della Coppa Italia, infatti, accede di diritto all'Europa League se ovviamente non si è già qualificata in Europa tramite il campionato. Situazione complessa da risolvere al più presto.