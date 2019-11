L'Italia distrugge l'Armenia, 9-1 a Palermo! Bene Di Lorenzo, in campo Meret nel finale

Undici vittorie consecutive per l'Italia di Mancini che si conferma una nazionale in gran forma. Buona prova quella messa in scena a Palermo contro l'Armenia, che ha visto gli azzurri vincere ben 9-1: protagonisti Zaniolo ed Immobile autori di due doppiette, alle quali si aggiungono le reti di Chiesa, Barella, Jorginho e Romagnoli. Buona prova quella dell'azzurro Giovanni Di Lorenzo, schierato dall'inizio. Un quarto d'ora di partita anche per Alex Meret, sfortunato nel dover raccogliere dal fondo della rete il tiro di Babayan, uno dei pochi realizzati dalla compagine armena. In panchina per tutto il match Lorenzo Insigne.