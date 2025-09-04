L’Olanda domina, ma nel finale la Polonia trova il pari: Koeman lascia Lang in panchina
Delusione profonda per l’Olanda, che nella terza sfida del Gruppo G delle qualificazioni ai prossimi mondiali non va oltre il pareggio in casa contro la Polonia. Gli Orange dominano e passano in vantaggio poco prima della mezz’ora del primo tempo con un colpo di testa di Dumfries su sviluppo da corner. Nel secondo tempo, a dieci minuti dal novantesimo, ecco la doccia gelata: Cash trova una splendida rete che inchioda il punteggio sull’1-1. L’attaccante esterno del Napoli, Noa Lang, resta in panchina per tutta la gara.
Gruppo G
Lituania - Malta 1-1
Olanda - Polonia 1-1
Classifica
Olanda 7 (3 partite giocate)
Polonia 7 (4)
Finlandia 7 (4)
Lituania 3 (4)
Malta 2 (5)
