L'unico giocatore che (se gioca) non dovrà mai farsi ammonire con la Juve

Il peso della diffida, il rischio giallo, la possibilità di accorciare ulteriormente la coperta. Rrahmani contro la Juventus (sempre se riceverà l'ok per giocare dato che per ora è stato bloccato dall'Asl Napoli 2 dato che non ha la terza dose) sarà l'unico diffidato disponibile a scendere in campo. In caso di ammonizione salterebbe la Sampdoria (ammesso si giochi) e costringerebbe Spalletti a rivedere ancora una volta le proprie scelte con Koulibaly out e Tuanzebe non ancora disponibile, forse, per domenica. Per questo motivo l'ex Verona non dovrà assolutamente farsi ammonire. Facile a dirsi...