L'uomo da 1 gol ogni 76 minuti fa anche il portiere

"Spazio per Ibra ieri in auto con voi? C'è già Llorente che è grosso...". Così Arek Milik para domande su Zlatan Ibrahimovic nella sua intervista rilasciata oggi a Francesco Modugno di Sky Sport. Idee chiare per l'attaccante polacco che sta attraversando uno splendido momento di forma. Un gol ogni 76 minuti per Milik, autore di 9 reti nelle ultime 6 giornate. Segna soprattutto lui, lo ha fatto anche col Parma, pareggiando di testa su assist di Mertens. Milik, pur stimando Ibra, ha lasciato intendere che in attacco c'è abbondanza di uomini ma anche di caratteristiche simili alle sue, facendo il nome di Llorente come ariete in grado di risolvere le partite con la sua fisicità. Ibra sarebbe anche altro, non c'è dubbio e lo sa anche Milik, ma sono altri i problemi del Napoli, come l'assenza di un regista e il vuoto a sinistra. Per i gol ci pensa Arek. Segna ma sa anche parare.