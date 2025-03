La carica di Lukaku: tre gol in due partite, può partire un super rush finale

Domani inizierà ufficialmente l'avvicinamento alla sfida del Maradona di domenica sera contro il Milan

Domani inizierà ufficialmente l'avvicinamento alla sfida del Maradona di domenica sera contro il Milan. Dopo aver concesso due giorni di riposo, Antonio Conte a Castel Volturno ritroverà dieci dei dodici nazionali che sono partiti per iniziare a lavorare nuovamente a pieno regime: il tecnico potrà contare subito sui cinque italiani reduci dalla delusione di Dortmund, Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Politano, gli scozzesi Gilmour e McTominay che hanno perso il playoff così come lo slovacco Lobotka mentre il kosovaro Rrahmani ed il belga Lukaku rientreranno carichi per le loro vittorie (e prestazioni). Gli ultimi a rientrare saranno Anguissa e Olivera, che scenderanno in campo domani, e soprattutto l'uruguayano avrà bisogno di almeno due giorni per fare ritorno.

Gli aspetti positivi

Per il Napoli staccare, dopo una flessione così lunga e tante energie nervose spese per gestire la pressione, stavolta potrebbe risultare positivo. Antonio Conte ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione di chi ha giocato meno o è rientrato da poco, a partire ovviamente da David Neres che potrà essere cruciale per tornare eventualmente al 4-3-3 puro precedente al periodo di calo. Conte dopo la gara di Venezia si augurava di non ritrovare acciaccati dopo le nazionali e, ad oggi, non si registrano problematiche. Anzi, elementi come Olivera ed Anguissa possono sfruttare le selezioni per migliorare il minutaggio post-infortunio.

La carica di Big Rom

E' il giocatore che forse più ha beneficiato della sosta. Tre gol in due partite, di cui uno con una semi-rovesciata spettacolare, e soprattutto prestazioni da trascinatore per battere l'Ucraina allo spareggio e per aprire al meglio la nuova esperienza di Rudi Garcia da Ct. Ed anche parole da leader nel post-partita: "Dovevamo crederci. Nel calcio non è finita finché non è finita. Questa è la base per noi, ora restiamo calmi ed a giugno speriamo di prepararci bene e che molti giocatori possano vincere un titolo con i club. Così si cresce". Il Napoli, per farlo, ha certamente bisogno di questa sua versione.