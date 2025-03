Foto La classifica dopo la 28ª: il Napoli resta a -1 dall'Inter, c'è anche la Dea in corsa

Con l'1-1 tra Lazio e Udinese si chiude la 28ª giornata di Serie A 2024/25. Rimane tutto invariato in vetta: vince l'Inter contro il Monza e risponde il Napoli contro la Fiorentina. Conferma di essere in corsa l'Atalanta battendo la Juventus allo Stadium con un sonoro 4-0. Per il quarto posto è lotta apertissima: i bianconeri dopo il ko devono guardarsi le spalle, oltre la Lazio ci sono anche Bologna e Roma.

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 28° turno:

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)