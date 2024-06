La Curva A contro Giuffredi: "Ma quale napoletano, vuoi dar via il capitano! Pezzo di m..."

Napoli conto l'agente Mario Giuffredi. Dopo la società, che ieri si è espressa con un comunicato ufficiale sul caso GIovanni Di Lorenzo, anche una parte della tifoseria. Oggi nei pressi di Via Argine è stato affisso uno striscione eloquente, a firma Curva A: "Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano! Giuffredi pezzo di m...".

Ieri il club aveva diramato un comunicato ufficiale: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".