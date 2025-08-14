La Gazzetta dello Sport: "Chivu insegue il Napoli. Servono difensore e Lookman"
Con Leoni diretto al Liverpool, Cristian Chivu deve rivedere i suoi piani di mercato. All'allenatore nerazzurro per completare la propria rosa servono ancora un difensore e Ademola Lookman, che non si è ancora sbloccato. Per la retroguardia i nomi nuovi sono Solet e Badé. "Inter, colpi scudetto", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che spiega l'inseguimento alle calcagna del Napoli campione d'Italia in carica.
In taglio alto invece altri due temi succulenti per la finestra di trasferimenti estiva. In primis il "sì" quasi totalmente formulato di Rasmus Hojlund all'approdo dal Manchester United al Milan di Max Allegri: l'attaccante danese si sarebbe convinto della meta, mentre il tecnico del Diavolo gli avrebbe dato rassicurazioni in merito al suo impiego e non solo. Il club rossonero ora tratta con i Red Devils.
