La Gazzetta dello Sport: "Conte aspetta Hojlund e trova Elmas"
Comincia a vedersi uno spiraglio di possibilità rimanente per Kolo Muani di tornare a vestire bianconero per la nuova stagione. Il PSG apre alla partenza e cala il prezzo a 60 milioni, mentre la Vecchia Signora valuta se dire "sì" all'affare prima che Dusan Vlahovic levi le tende da Torino. "Kolo, a te Juve", il titolo scelto in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport, che riferisce che entro lunedì 1 settembre (giorno di chiusura del calciomercato) l'operazione per l'attaccante francese verrà chiusa.
Sempre in primo piano invece l'dea dell'ultima ora del Milan per rinforzare l'attacco con Christopher Nkunku, esubero del Chelsea: "Assalto del Milan", esplicita la Rosea. Mentre la pista Harder salta, Dovbyk dalla Roma resta il piano B. Di spalla a sinistra invece il riferimento agli ultimi colpi di mercato del Napoli, Hojlund ed Elmas: dovrebbe essere tutto fatto per il ritorno in Serie A del danese e quello in azzurro del trequartista macedone. Antonio Conte sarà, ancora una volta, accontentato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
