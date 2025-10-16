Prima pagina La Gazzetta dello Sport intervista Donnarumma: "Vedo Milan"

"Vedo Milan". Titola cosi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'intervista rilasciata da Gigio Donnarumma. Il portiere del Manchester City e della Nazionale ha le idee chiare sulla formazione che vincerà lo Scudetto, visto che punta tutto sui rossoneri e su Max Allegri. II Milan ha conquistato già cinque vittorie in campionato e punta alla sesta contro la Fiorentina, attesa a San Siro nel match in programma domenica sera.

Intanto il Milan sorride anche guardando alla propria maglia, che diventerà la più ricca del campionato con ben 45 milioni di euro derivanti dagli sponsor. Introiti importanti per i rossoneri, che fanno ben sperare anche guardando ai conti. Ragionamenti simili per l'Inter, che ha toccato quota 546 milioni di ricavi registrando un record per il campionato di Serie A.