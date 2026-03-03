Futuro Osimhen, dalla Francia: "Obiettivo del Bayern, Kompany lo vuole per il post-Kane"

vedi letture

Il Galatasaray è determinato a non lasciarlo partire, ma l’interesse di grandi club europei comincia a farsi sentire.

Victor Osimhen, dopo una prima stagione stratosferica in Turchia con 37 gol in 41 partite, si sta confermando con già 10 reti all'attivo in campionato e sette in Champions League, incluso il gol decisivo che ha eliminato la Juventus. Questi numeri non solo confermano il suo status di top player, ma riaccendono immediatamente le speculazioni di mercato che rilancia Footmercato. Il Galatasaray, che lo ha acquistato dal Napoli per 75 milioni di euro fino al 2029, è determinato a non lasciarlo partire, ma l’interesse di grandi club europei comincia a farsi sentire.

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, apprezza molto l’ex azzurro. Il club tedesco prepara un eventuale sostituto di Harry Kane, mentre altre squadre europee come PSG, Manchester United e Juventus non si muovono per via di ingaggi e costi proibitivi. L’Arabia Saudita, pur molto interessata, resta fuori dai piani di Osimhen, deciso a proseguire la sua carriera in Europa. Conclude il portale francese.