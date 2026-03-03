Ufficiale

Castel Volturno, allenamento pomeridiano in vista del Torino: il report del club

Oggi alle 17:05Notizie
di Antonio Noto
La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. 

In vista di Napoli-Torino, anticipo della 28ª giornata di campionato, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino, venerdì alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".