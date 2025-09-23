Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Napoli di forza"
"Napoli di forza. Quarta vittoria di fila, primo a +2", apre così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, parlando del successo grazie al quale gli azzurri di Antonio Conte si piazzano da soli in vetta alla classifica. Il sommario: "I campioni d'Italia soffrono e battono il Pisa 3-2 al Maradona con Gilmour, Spinazzola e Lucca. Buongiorno a rischio per San Siro". In taglio basso, spazio ai rossoneri di Max Allegri che sono attesi da sue sfide importanti: "Coppa Italia e poi Conte: tocca al Milan". Di seguito la prima pagina integrale.
4 Pisa, Gilardino in conferenza: "C'è amarezza, ma gran prova! Creare problemi al Napoli non è da tutti"
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
Rileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Conte a Dazn: "Presi 9 giocatori per fare una rosa che prima non esisteva, ora dateci tempo! Su Lucca..."
Conte a Sky: "Era dura, Pisa 1° nei dati fisici! Noi in rodaggio, altro che grande mercato. Su Lucca..."
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
