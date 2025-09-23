Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli di forza"

"Napoli di forza. Quarta vittoria di fila, primo a +2", apre così in prima pagina La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, parlando del successo grazie al quale gli azzurri di Antonio Conte si piazzano da soli in vetta alla classifica. Il sommario: "I campioni d'Italia soffrono e battono il Pisa 3-2 al Maradona con Gilmour, Spinazzola e Lucca. Buongiorno a rischio per San Siro". In taglio basso, spazio ai rossoneri di Max Allegri che sono attesi da sue sfide importanti: "Coppa Italia e poi Conte: tocca al Milan". Di seguito la prima pagina integrale.