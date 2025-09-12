Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, ora Conte raddoppia. Lucca per la A, Hojlund in Europa"

"Ci pensiamo noi" recita il titolo di apertura proposto oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che si proietta così alla sfida (in programma alle ore 18 di domani all'Allianz Stadium di Torino) tra Juventus e Inter al rientro dalla sosta nazionali. Il quotidiano pone l'accento su Teun Koopmeiners e Manuel Akanji: "Domani Juve-Inter: Koopmeiners e Akanji le chiavi. Tudor cerca equilibrio e si affida all'olandese, Chivu lancia l'ultimo colpo", si legge ancora.

Di spalla spazio invece al Napoli e alle strategie di Antonio Conte tra campionato e Champions League ("Napoli, ora Conte raddoppia. Lucca per la A, Hojlund in Europa. E le due squadre..."), ma anche ai 40 anni compiuti da Luka Modric ("Febbre a 40. festa a sorpresa per Modric. E Rabiot è già al top").