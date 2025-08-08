Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Pallone d'oro, per la panchina c'è anche Conte"

Accolto Jashari, in attesa di Athekame, il Milan non vuole fermarsi proprio ora sul mercato e intende mettere a segno un colpaccio in attacco. Mentre le quotazioni di Dusan Vlahovic sono calate drasticamente in picchiata, ha preso invece quota il profilo di un ex Atalanta da due anni militante al Manchester United: "Missione Hojlund", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Con Benjamin Sesko ai Red Devils, il centravanti danese è in uscita e potrebbe arrivare anche in prestito. Nella giornata di ieri è cominciata la trattativa, in scena il primo atto a Londra.

Intanto la Juventus rispolvera l'idea Sandro Tonali per rinforzare il centrocampo e piazza sul tavolo una pedina invitante, anche in ottica addio Isak: si tratta di Dusan Vlahovic, ormai emarginato dei bianconeri e con un solo anno di contratto rimanente, ma anche un ingaggio faraonico da 12 milioni a stagione. Il Newcastle dovrà riflettere bene. Si parla anche di Conte e della candidatura al Pallone d'oro allenatori di spalla.