Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Potere Inter. Frenata Napoli. Chivu scappa a +6"

"Potere Inter" così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi sul successo dell'Inter di Chivu nel recupero di campionato contro il Lecce. Vittoria sofferta dei nerazzurri che riescono ad avere la meglio di un coriaceo Lecce grazie al gol decisivo di Pio Esposito. Inter campione d'inverno e a +6 sulle inseguitrici.

La formazione nerazzurra infatti ha approfittato del pareggio nel pomeriggio del Napoli, fermato sullo 0-0 dal Parma. Cuesta ha mandato in campo tante seconde linee, in particolare il portiere Rinaldi, il quarto portiere, che al debutto ha portato a casa anche la palma di migliore in campo, stoppando la formazione di Antonio Conte. Oggi altre due partite del recupero con Verona-Bologna e Como-Milan con l'attesa risposta dei rossoneri.